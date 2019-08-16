Derince yaylaya çıktı

Bolu kampında üst üste iki hazırlık maçı oynayan Belediye Derincespor önceki gün sabah antrenmanının ardından Gölcük Yaylasında tura çıktı

Derince yaylaya çıktı

Haber: Esra Perçin

Kocaelispor ile birlikte TFF 3. Lig 2. Grup’ta Kocaeli ilini temsil etmeye hazırlanan Belediye Derincespor sezon başı hazırlık kampında özel maç serisini Çankaya Futbol Kulübü ile sürdürdü. Golsüz sonuçlanan müsabakanın ardından sarı lacivertliler bugün sabah antrenmanının ardından kafile halinde Gölcük yaylasına tura çıktı. Gölcük Yaylasında sabah kahvaltısı yapan kafile üzerindeki yorgunluğu bir nebze de olsa atma fırsatı buldu. Sarı lacivertliler akşam saatlerinde bir antrenman daha yaptı. Belediye Derincespor kamptaki son hazırlık maçını dün Romanya ekiplerinden Progresul Spartac ile oynadı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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