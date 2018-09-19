HABER:Gökhan Aksoy

Peş peşe lig düşen ve Amatör Süper Lig’e kadar gerileyen Derincespor, yeni sezona geç hazırlanmaya başlamıştı. Kadrosunu toparladıktan sonra teknik direktör Ufuk Öğütveren ile birlikte Bolu’ya kampa giden sarı lacivertliler ligin ilk haftasında oynayacağı Nusretiyespor maçının hazırlıklarına burada devam ediyor.Takımda Tolga Altınkaya, Onur Öner gibi çok önemli oyuncuları kazandıran sarı lacivertli ekip çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Önce İzmit’te toplanan ve burada çalışmalarına başlayan Derincespor, daha sonra Bolu kampının yolunu tutmuştu. Derincespor maçın oynanacağı günden bir gün önce yeniden şehre dönecek.