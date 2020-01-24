Dernekten Tam Destek

Haber: Volkan Yılmaz

Pazarcılar ve Manavlar Odası’nın başlattığı destek kampanyası büyümeye devam ediyor. Bu kez Bolu İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği Boluspor’a destek açıklaması yaparak pankart astı. Yapılan açıklama şöyle: “Zaman Boluspor’umuzu Destekleme zamanı bu günlerde kötü sonuç alabiliriz kötü futbol oynaya biliriz. Biz Boluluyuz. Hep beraber eski günlere gelebiliriz bir birimizi eleştirerek kırarak bir sonuç elde edemeyiz HAYDİ BİRLİK OLALIM DESTEK OLALIM. İSTANBUL DAN SELAM OLSUN TAM DESTEK BİZLERDEN BOLUSPOR’UMUZA.”