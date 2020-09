TFF 1.Ligin 2. haftasında Adana Demirsporla deplasmanda karşılaşacak olan Boluspor’un deplasman sponsporu AK Parti Bolu İl Yönetim Kurulu oldu. Boluspor’dan yapılan açıklamada, “Adana Demirspor deplasmanının sponsoru olan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

“BOLUSPOR, TÜRKİYE'NİN VE ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ BİR MARKASI”

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ise Boluspor’un her zaman ve her şartta yanında olduklarını belirterek; “Boluspor, bizim hassas noktamız. Biz de AK Parti Bolu teşkilatları olarak her zaman ve her şartta Boluspor’umuzun yanındayız. Bolu kamuoyunun da bildiği üzere Sayın Abdullah Abat Başkanlığında oluşan yeni yönetimle birlikte şehrimizde de yeni bir heyecan, yeni bir birliktelik oluştu. Boluspor’un sorumluluğu sadece Başkan ve Yönetim Kuruluna ait değil. Eğer içimizde gerçek Boluspor sevgisine sahipsek gerçek bir Bolusporlu isek, bugün de destek vermek en büyük görevimizdir. Bu yüzden Boluspor'a herkesin gerçekten destek vermesi ve 'seviyormuş' gibi yapmaması gerekiyor. Bu yük şehirle paylaşılmalı. Boluspor, Türkiye'nin ve şehrimizin önemli bir markası. Yeni yapılanma sonrası Boluspor Yönetim Kurulunun yaptığı çalışmalar hepimizi heyecanlandırdı, umutsuzluğu attık. Bu yükün altından hep birlikte kalkacağımıza inanıyorum ve inşallah sezon sonunda hedeflediğimiz yer olan Süper Ligde kırmız beyazlı bayrağımızı dalgalandırırız. Bu amaçla Biz de arkadaşlarımızla buna katkı vermek adına ilk deplasman maçının sponsoru olmak isteğimizi Boluspor Yönetim Kuruluna ilettik ve sağolsunlar onlar da kabul ettiler. İnşaAllah ilk deplasmandan da 3 puanımızı alıp, Bolu’ya döneceğiz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 10:26