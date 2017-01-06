Haber: Ceylan Beykoz

İlk devrenin son maçında sahasında oynadığı Tofaş Gelişim maçını kazanarak ilk yarıyı ligde 5’inci sırada tamamlayan Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı, 2017 yılının ilk maçını bugün saat 17:00’de Karaçayır Spor Salonu'nda oynayacak. Hafta başından buyana günde yaptığı çift antrenmanla Maliye Piyango SK maçının hazırlıklarını sürdüren Bolunun dev adamları hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor. 2017 yılının ilk maçına taraftarının önünde Maliye Piyango SK takımı ile karşı karşıya gelecek olan Potanın devleri bu maçı kazanarak sezon başında belirlediği hedefe emin adımlarla ilerlemek istiyor. Hafta sonu oynanacak olan maçta Bolu Belediyespor Boluspor Takımı Bolulu sporseverlerden bu maçta büyük destek bekliyor.

Ligin 10.haftasında A Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

18:00 İnegöl Belediyespor-Artvin Belediye

17:00 Bolu Belediyespor Boluspor-Maliye Piyango SK

18:00 FMV Işıkspor-Tofaş Gelişim

16:00 Melikgazi Belediye-Adanaspor

18:00 Tolkar Genç Karşıyakalılar-Antalya Spor