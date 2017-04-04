Haber: Ceylan Beykoz

Ligin 27.haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak Boluspor’da hazırlıklar ara vermeden başladı. Gaziantep deplasmanından üç puanla dönen kırmızı beyazlılara bir sevindirici haberde eksiklerden geldi. Uzun süredir milli takımda bulunan Diarra’nın yanı sıra kanser tedavisi için ülkesinde bulunan golcü oyuncu Mitchell Te Vrede’de takımla birlikte çalıştı. Uzun bir aradan sonra bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Hollandalı oyuncunun tedavi sürecinin devam ettiği ve 6 haftalık bir süreç olacağı belirtildi.