Haber: Esra Öztürk

Manisaspor’u 4-0 mağlup ederek Play-Off’a adını yazdıran Boluspor, Play-Off ilk maçını Göztepespor ile 25 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Bolu Belediyesi Euroligde oynanan F.Bahçe-Olimpiyakos maçının ardından Göztepespor-Boluspor maçını da dev ekrandan yayınlayacağını duyurdu. Bolu Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “BOLUSPORUMUZUN YANINDAYIZ. PLAY-OFF YARI FİNAL İLK MAÇINI DEMOKRASİ MEYDANINDA DEV EKRANDA İZLİYORUZ..TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR”