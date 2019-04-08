Devler Şampiyonada Kapışıyor

Haber: Gökhan Aksoy
Geçen sene Türkiye 3.sü olan Sebenspor Genç Erkek Hentbol Takımı 8-12 Nisan tarihlerinde Bolu’da oynanacak olan turnuvada şampiyon olmayı hedefliyor. Şampiyona öncesi kura çekimi önceki gün Seben Konağı’nda yapıldı. Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan büyük organizasyonda 2 grupta toplam 8 takım şampiyonluk için ter döküyor. 2 grupta takımlar grup maçları sonrası birbirleriyle çapraz eşleşecek. Cuma günü oynanacak olan final maçını kazanan takım kupaya uzanacak. Yarın başlayacak olan şampiyonada gruplar ve maç programı şöyle:
A Grubu: Mersin İdman Yurdu, Antalyaspor, Zonguldak Halay Halkoyunları SK
B Grubu: Sebenspor, Karşıyaka Belediyespor, Ankara Maliye Milli Piyango, Beşiktaş
9 Nisan Salı
11.00: Göztepe-Antalyaspor
13.00: Mersin İdman Yurdu-Zonguldak Halay
15.00: Beşiktaş-Karşıyaka
17.00: Sebenspor-Maliye Milli Piyango
10 Nisan Çarşamba
11.00: Mersin İdman Yurdu-Antalyaspor
13.00: Zonguldak Halay-Göztepe
15.00: Sebenspor-Karşıyaka
17.00: Maliye Milli Piyango-Beşiktaş
11 Nisan Perşembe
11.00: A3-B4
13.00: B3-A4
15.00: A1-B2
17.00: B1-A2
13 Nisan Cuma
10.00: 7.lik-8.lik Maçı
12.00: 5.lik-6.lık Maçı
14.00: 3.lük-4.lük Maçı
16.00: Final Maçı