Devler Umut Meraş’ın Peşinde

Haber: Esra Öztürk

Beşiktaş ve Fenerbahçe sol bek pozisyonu için Bursaspor'dan Umut Meraş'ı gündemine aldı. Sezon başında Bursaspor'a transfer olan ve yeşil beyazlı forma ile ligde 26 maçta görev yapan Umut Meraş, devlerin yanı sıra Lille kulübünün de dikkatini çekmeyi başardı.

Beşiktaş veya Fenerbahçe, Umut Meraş'ı transfer edecek mi?

Sol bek mevkiinde görev yapan Umut Meraş'ı, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin takibine aldığı öğrenildi. Yerli bir sol bek takviyesi planlayan Beşiktaş'ın, Umut Meraş için girişimlere başladığı öğrenilirken Fenerbahçe'nin de 23 yaşındaki sol beki gündemine aldığı belirtildi. Fransa'nın Lille Kulübünün de takibinde olan Umut Meraş için Bursaspor'un bonservis bedeli olarak kapıyı 1 milyon eurodan açmaya hazırlandığı ifade edildi.

Umut Meraş kimdir? Umut Meraş kaç yaşında?

Bursaspor'un geçen sezon Boluspor'dan 265 bin Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Umut Meraş, bu sezon yeşil beyazlı formayla çıktığı 29 maçta 2 asist kaydetti. Sarıyer altyapısında yetişen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu, Boluspor altyapısı ve A Takımı'nda parladıktan sonra Bursaspor'un yolunu tutmuştu. Aynı zamanda sol kanatta da forma giyebilen Umut Meraş'ın Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.