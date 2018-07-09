HABER:Gönül Olutürk

Evkur Yeni Malatyaspor’da izinli olan futbolcular takıma katılmaya başladı. Bolu Termal’de 2018-2019 sezonu hazırlıklarına devam eden sarı kırmızılı ekipte, Sadio Diallo ile Arturo Rafael Mina Meza kampa dahil oldular.

Sezonun bitmesinin ardından ismi transfer döneminde Arjantin takımı Talleres cordoba ile anılmaya başlayan başarılı defans oyuncusu Arturo Rafael Mina Meza, kampa katıldı. Arturo Rafael Mina Meza, gibi Sadi Diallo’da iznin bitmesinin ardından takımı Bolu’daki kampına geldi. Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan ve kendini gösteremeyen Diallo’nun yeni sezonda nasıl bir performans sergileceği de merak konusu olmuş durumda.