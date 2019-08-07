Diarra Dönebilir Ufuk Gitti

Haber: Birol Ertunç

Ufuk Budak sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eren isimlerden biriydi. 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu ile Boluspor sözleşme yenilemedi. Bu ismin geçen sezon sergilediği performansın yönetim ve teknik heyet tarafından yeterli bulunmadığı öğrenildi. Ufuk Budak şu ana herhangi bir takımla anlaşma yapmadı. Diğer yandan 3 sezon Boluspor forması giyen Dakarlı 22 yaşındaki genç savunma oyuncusu Mamadou Diarra’nın sözleşmesi de 31 Mayıs’ta sona erdi. Transfer döneminin başında Altay’ın çok istediği oyuncu ile Boluspor Kulübü henüz sözleşme yenilemedi. Ancak Teknik Direktör Giray Bulak’ın geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Poepon ile birlikte bu oyuncuyu da kadroda görmek istediğini söylemesi Diarra’nın takıma katılma ihtimali arttırdı. Transfer dönemi sona ermeden bu isim kampa katılabilir.