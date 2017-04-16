Haber: Aysun Beykoz
Mamadou Diarra'nın, Bolu'da bulunan bir restaurant'ta düzenlediği yemekte futbolcular ve teknik heyet Altınordu maçı öncesi keyifli dakikalar geçirdiler.
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