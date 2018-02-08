Haber: Semih Baykal

U21 liginin 20’nci haftasında Boluspor deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi takım son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı. İddiaya göre bu maç öncesinde Boluspor’da akıllara gelmeyecek bir olay yaşandı. İddiaya göre Boluspor’un geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç defans oyuncusu Mamadou Diarra U21 takımı ile maça çıkmak istemedi. Oyuncunun bu isteği hocaları tarafından tepkiyle karşılandı ve oyuncuya ceza verildi. Diarra’ya teknik heyet tarafından antremanlar da düz koşu cezası verildi.