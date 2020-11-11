Dikkat çeken genç yetenekler!

Haber: N.Halid Altundal
İşte TFF 1. Lig'in dikkat çeken genç oyuncuları…
Ali Akman - Bursaspor
Listenin en dikkat çeken performansına sahip olan ismi. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon 9 maçta attığı 7 golle sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.
Burak İnce - Altınordu
16 yaşındaki futbolcu bu sezon 7 maçta 3 gol atmayı başardı. Merkez orta saha ve 10 numara oynayabilen genç oyuncu Altınordu'nun son dönemde yetiştirdiği büyük gelecek vaadeden isimlerden.
Ali Ülgen - Ankaraspor
Galatasaray alt yapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu TFF 1. Lig'de bu sezon 8 maçta forma giydi ve son Bursaspor maçında beraberliği getiren asisti yapmıştı. Daha önce ismi Trabzonspor ile anılmıştı, Süper Lig takımları yakından takip ediyor.
Burak Kapacak - Bursaspor
21 yaşındaki kanat oyuncusu şimdiden bir çok takımı peşine takmış durumda. Bu sezon 9 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Egehan Gök - İstanbulspor
20 yaşındaki oyuncu merkez orta saha olarak görev yapıyor. Bu sezon ilk 8 haftada yaptığı iki asistle dikkat çekti. Genç oyuncu Altınordu alt yapısında yetişti.
İsmail Çokçalış - Bursaspor
20 yaşındaki oyuncu sağ bek. Bu sezon yükselen bir performansa sahip. Takımıyla TFF 1. Lig'de 9 maçta forma giyip 1 gol atma başarısı gösterdi.
Muammer Denizhan Taşkan - Ümraniyespor
Ümraniyespor alt yapısında yetişen 20 yaşındaki oyuncu orta sahada forma giyiyor. Bu sezon Ümraniyespor formasıyla 8 maçta forma giydi. Genç oyuncu Galatasaray'ın gündeminde.