Dikkat Çeken İmzalar

Haber: Ceylan Beykoz

Emre Aygün / Necdet Kaba - Osmanlıspor

TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba`yı transfer etti. 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Aygün son olarak Bandırmaspor, sağ bekte oynayan 34 yaşındaki Necdet Kaba ise son olarak Yomra Spor formasını giydi.

Celil Yüksel - Adanaspor

Adanaspor, Galatasaray`dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel`i kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Mücahit Can Akçay - Cesar Grup Ümraniyespor

Cesar Grup Ümraniyespor, Konyaspor`dan 21 yaşındaki forvet oyuncusu Mücahit Can Akçay’ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Erdem Seçgin - Cesar Grup Ümraniyespor

Cesar Grup Ümraniyespor, Beşiktaş`tan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdem Seçgin`i sezon sonuna kadar kiraladı.

Canberk Dilaver - Adanaspor

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, kariyerinde son olarak Yılport Samsunspor`da forma giyen Canberk Dilaver`i kadrosuna kattı.

Savaş Polat - Adanaspor

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, son olarak İttifak Holding Konyaspor`da oynayan Savaş Polat`ı transfer etti.

Arif Morkaya - Boluspor

Boluspor, Fatih Karagümrük`te forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Arif Morkaya`yı 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Delarge Dzon - Boluspor

Boluspor, 29 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu Dzon Delarge ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Son olarak Çek Cumhuriyeti Ceske Budejovice takımının formasını giyen Delarge, ülkemizde daha önce Osmanlıspor ve Bursaspor`da top koşturdu.

Emir Halilovic – Boluspor

Boluspor, 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Emir Halilovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Son olarak Slovakya`nın Spartak Trnava takımında oynayan Emir Halilovic, sezonun ilk yarısında 16 maçta forma giydi.

Hasan Kılıç - Adana Demirspor

Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç`ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Osmanlıspor forması giyen 27 yaşındaki Hasan Kılıç ile anlaşmaya varıldı. Hasan, Osmanlıspor formasıyla bu sezon 12 maçta görev almıştı.