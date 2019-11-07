Dikkat edilmesi gereken 20 futbolcu

Haber: Volkan Yılmaz

Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

Hatayspor’un sol kanat oyuncusu Caner, geçtiğimiz gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon da takımının en önemli silahı durumunda.

Gabriel Obertan (BB Erzurumspor)

TFF 1. Lig’deki en kariyerli oyunculardan olan Gabriel Obertan, sahadayken farkını hissettiriyor. 30 yaşındaki oyuncu ritmini bulabilirse adından söz ettirebilir.

Erkan Zengin (Fatih Karagümrük)

Türkiye’de Beşiktaş, Trabzonspor ve Eskişehirspor’dan sonra yolu Fatih Karagümrük’e düşen Erkan Zengin bu kulüpte kendi hikayesini yazıyor.Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla takımının 1. Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 34 yaşındaki Erkan Zengin, takımın yıldızı, kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörü. Geride kalan 9 haftada rakip ağları 4 kez sarsan Erkan Zengin için ligin en iyi oyuncularından biri diyebiliriz.

Emre Güral (Eskişehirspor)

Finansal sıkıntılar nedeniyle çok zor günler geçiren Eskişehirspor’da Emre Güral takımını ayakta tutmaya çalışıyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon şimdiye dek 8 maça çıkıp 3 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Marco Paixao (Altay)

Geçtiğimiz sezon 33 maçta 29 kez ağları sarsıp gol kralı olan Marco Paixao, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. 10 maçta 6 gol atan Paixao ligin tartışmasız en iyi forvet oyuncusu.

Foxi Kethevoama (Balıkesirspor)

Türk futbolseverler bu ismi ilk kez Galatasaray’ın Astana ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında duymuştu. 2015-16 sezonunda Gaziantep formasıyla Türkiye serüvenine başlayan Orta Afrikalı oyuncu, Balıkesir’deki dördüncü sezonunu geçiriyor. Takımın değişmez isimlerinden olan 33 yaşındaki oyuncu, geride kalan 10 haftada 3 kez ağları sarstı, 2 de asist yaptı.

Mustafa Çeçenoğlu (Menemenspor)

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olup 1. Lig’e yükselen Menemenspor’da Mustafa Çeçenoğlu izleyenleri futboluyla büyülemişti. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, güçlü fiziği ve top hakimiyeti ile 1. Lig'de derakip savunmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

Mickael Pote (BB Erzurumspor)

Daha önce Adana Demirspor formasıyla 1. Lig’de iki kez gol krallığı yaşayan Mickael Pote, bu sezon şimdiye dek 8 maçta forma giyip 2 gol attı. Ancak 35 yaşındaki Beninli golcü, ilerleyen yaşına rağmen takımının en önemli kozu.

Bilal Kısa (Boluspor)

Yıllarca Süper Lig’de forma giydikten sonra sezon başında 1. Lig ekibi Boluspor’a imza atan Bilal Kısa, kısa sürede takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Bilal’in ligde tek golü bulunuyor

Brahim Darri (Fatih Karagümrük)

Süper Lig’i hedefleyen Fatih Karagümrük’te Erkan Zengin’den sonra dikkatleri en çok üzerine çeken isim Brahim Darri. 25 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu, üstün yetenekleriyle adını kısa süre içerisinde daha çok futbolsevere duyuracak gibi görünüyor. AA

Eric Ayuk (Osmanlıspor)

Osmanlıspor sezona tutuk başladı ancak Eric Ayuk futboluyla yüzleri güldürüyor. Kamerunlu genç kanat oyuncusu, istikrarlı bir şekilde oynamaya devam ederse adından daha sık söz ettirebilir.

Volkan Şen (Adana Demirspor)

Son iki sezondur 1. Lig’in en çok para harcayan takımı olan Adana Demirspor’da bu sezon bombası Volkan Şen oldu. 32 yaşındaki oyundan beklentiler çok büyük.

Sokol Cikalleshi (Akhisarspor)

Yeniden Süper Lig’e dönme hedefiyle sezona başlayan Akhisarspor’da gözler Sokol Cikalleshi’de… 29 yaşındaki golcü şimdiye dek çıktığı 7 maçta 4 gol atarak kendisine güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadı.

Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Ümraniyespor’un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emircan Altıntaş, sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Trabzon doğumlu olan ve 61 numaralı formayı giyen Emircan, geride kalan 10 haftada 7 gol atıp 2 de asist yaparak takımının üst sıralarda yer almasında önemli rol oynadı.

Aldin Cajic (İstanbulspor)

İstanbulspor’daki 3. sezonunu geçiren Aldin Cajic, bu sezon da takımının en önemli ismi olacağını gösterdi. Bosna Hersekli orta saha oyuncusu geride kalan 10 maçta 5 gol atarak takımına katkı verdi.

Yonathan Del Valle (Giresunspor)

Türkiye’deki 5. sezonunu geçiren Yonathan Del Valle, bu sezon yeteneklerini Giresunspor formasıyla sergiliyor. 29 yaşındaki Venezuelalı oyuncu geride kalan 10 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Akın Alkan (Hatayspor)

TFF 1. Lig’in en iyi kalecilerinden olan Akın Alkan, geride kalan 9 maçta kalesinde 9 gol görse de 5 maçta kalesini gole kapatmaya başardı. Hatayspor’un kazandığı maçlarda Akın’ın payı büyük oluyor.

Andreas Tatos (Altay)

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Elazığspor’dan transfer edilen Andreas Tatos, sezona oldukça iyi başladı. Yunan 10 numara, geride kalan 10 haftada 2 gol atıp 3 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Emeka Eze (Adanaspor)

Adanaspor’un Sturm Graz’dan kiraladığı Nijeryalı Emeka Eze attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki Nijeryalı forvet, 7 maçta 5 kez rakip ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)

Bursaspor mali anlamda sıkıntılı günler geçirse de aldığı sonuçlarla kolay pes etmeyeceğini gösterdi. 22 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş da geride kalan haftalarda ortaya koyduğu performansla sezonun yıldızlarından olacağının sinyalini verdi.