Haber: Gönül OLUTÜRK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 94’ncü yıl dönümü kutlamaları her yerde olduğu gibi ilimizde de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 9. Sınıf öğrencisi Dilara Şentürk Cimnastik gösterisi gerçekleştirildi. Dilara Şentürk, gerçekleştirdiği Ritmik Cimnatik gösterisi ile bütün seyircilerin beğenisi topladı. Jimnastik gösterisinden sonra Dilara Şentürk böyle anlamlı ve özel bir günde görev almaktan gurur duyduğunu söyledi.