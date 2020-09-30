Dilaver Mutlu'dan "bireysel hata" vurgusu

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Tuzlaspor'a 5-2 mağlup oldu. Maçın ardından Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu basın toplantısında konuştu.

"Yaptığımız bariz bireysel hatalar bizi sıkıntıya soktu"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, maçı değerlendirerek, "Bugün 5-2 kaybettik ama skoru bakınca sanki çok kötü bir oyun oynanmış gibi görünüyor. Ancak maçın içinde öyle olmadı. Bugün yaptığımız bariz bireysel hatalar bizi sıkıntıya soktu. İlk yarıda denk bir mücadele oynandı. İki dakika arayla dikkatsizlikten dolayı üst üste 2 gol yedik ve devreye 2-1 geride girdik. İkinci yarıya çok iyi başladık, rakibimiz 15 dakika bizim kalemize gelmedi. Yakaladığımız 3-4 net pozisyonu gole çeviremeyince 'atamayana atarlar' kaidesi gerçekleşti. Skor 3-1'e geldikten sonra oyunu taşıyamadık. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık ama bize o yetmedi. Tuzlaspor'u tebrik ediyorum" dedi.