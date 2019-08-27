Dimov Gitti Mi? Kaldı Mı?

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig ekibimiz Boluspor geçen sezon Bulgaristan’ın Cherno More takımından bonservis ödemenden transfer ettiği 30 yaşındaki defans oyuncusu Daniel Dimov bu sezon ortalardan kayboldu. Teknik Direktör Giray Bulak tarafından da kadro alınmayan ve antrenmanlarda görünmeyen Dimov’un durumu belirsizliğini koruyor. Kulüp yönetimi tarafından da Dimov’un durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuya ne olduğunu spor camiası merakla bekliyor. Daniel Dimov geçtiğimiz sezon Boluspor’da 21 maça çıkmış ve 1 gol atarak takımına katkı sağlamıştı.