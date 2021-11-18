Dino Ndlovu ve serbest kalma maddesi açıklaması

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, golcü oyuncu Dino Ndlovu'nun sözleşmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kulübümüzün profesyonel futbolcusu Dino Ndlovu hakkında basında yer alan ''125 bin Euro serbest kalma bedeli'' içerikli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuzun 2021-2022 sezonu süresince serbest kalmasını sağlayacak herhangi bir sözleşmesel hüküm yoktur.

Buna ek olarak, sezon sonu itibarıyla tek taraflı sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmamız durumunda futbolcumuzun serbest kalmasını sağlayacak sözleşmesel bir hüküm bulunmamaktadır. Oyuncumuzun tüm haklarını kulübümüzde saklıdır.

Kulübümüz hakkında doğru bilgiye ulaşmak için resmi açıklamalar dışındaki haberleri dikkate almayınız" ifadelerine yer verildi.

Bu sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Güney Afrikalı golcü oyuncu, bu sezon forma giydiği 11 maçta 9 gol ve 1 asist kaydetti.