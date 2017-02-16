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16 Şubat 2017 Perşembe
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    • Diriliş için bir araya geldiler

    Boluspor’da son dönemde kötü gidişatın önüne geçmek ve belirlenen şampiyonluk hedefinden sapmamak için diriliş harekatı başladı.

    16 Şubat 2017 Perşembe 14:40
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    Diriliş için bir araya geldiler

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, yöneticiler Hüseyin Kayalıoğlu ve Erkan Bektaş akşam saatlerinde BOGİAD sosyal tesislerinde bir araya geldi. Başkan Çarıkçı ve taraftarlar gündemi değerlendirip bundan sonra yapılacaklarla ilgili taraftarlarla fikir alışverişinde bulundular.

    Çarıkçı taraftara mutlaka Boluspor’u şampiyon yapacağının sözünü yeniden vererek taraftarlardan maçlarda daha çok destek vermelerini tribünleri boş bırakmamalarını istedi.

    Başkan camiadan dargınlıkların ve küskünlüklerin bir tarafa bırakılarak kenetlenme sağlanması gerektiğini ifade etti. Taraftarlar da şampiyonluğa inandıklarını üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getireceklerini söylediler.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’da, Son, Dönemde, Kötü, Gidişatın

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