“Disiplinli Oynadık”

Haber: Aysun Beykoz

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, “Aslında beklediğimiz, düşündüğümüz bir maç oldu. Sadece rakibimizin 3 veya 4 tane yeni oyuncusu vardı. Sadece onların reaksiyonlarını tahmin edememiştik. Onlara da o reaksiyonu verdirmedik. Oyuncularım bugün gerçekten iyi bir performans sergilediler. Özellikle taktik disiplinine bağlı kaldılar. Bunun da meyvesini aldılar. İkinci yarıya galibiyet ile başlamak güzel. Özellikle aynı puanda olduğumuz rakibimiz karşısında ama ligin zorluğu şimdi başlıyor diyebilirim” şeklinde konuştu.