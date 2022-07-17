Diyadin "6-7 oyuncuya ihtiyacımız var"

Haber: Okay Özcan

Erciyes’teki kampın ardından yaklaşık 5 gündür Ankara’da olduklarını ve çalışmaların gayet iyi gittiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Çalışma yönünden bir sıkıntımız yok. Çocukların da istekleri var. Tabii ki belirsizlik bizi etkiliyor. Hepimiz beklemedeyiz. Sonuçta süreç gösterecek” dedi.

Geçen yıldan 12 oyuncuya ek olarak denemeye gelen oyuncular olduğunu belirten Diyadin, "Kendi altyapımızdan var, Hacettepe’den var. Önümüzdeki hafta sayısal olarak kadromuz düşecek. Bu arada transfer yasağının kalkıp kalkmayacağının ve yönetimsel durumların da belli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

6-7 oyuncuya ihtiyaçları olduğunu kaydeden Diyadin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farz ederek hareket edemeyiz, realist olmak lazım. Önce transfer yasağının açıldığını görüp 6-7 kişiyi de geçen yıldan boşalan mevkilerimize yapacağız. Forvet bölümümüz tamamen boşalmış durumda. Yasağın olduğu bir yerde hedef söylemek mümkün değil şu anda.”