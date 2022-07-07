Diyadin "Oyuncu takviyesi gerekiyor"

Haber: C. Kutay Aykan

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Gençlerbirliği’nin Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Mevcut futbolcularımız iyi çalışıyor. Gayretli ve istekliler. Sadece ciddi anlamda oyuncu takviyesi gerekiyor" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin 0-0 sona eren Yılport Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Diyadin, "İki takımın da ilk hazırlık maçı. Yoğun bir tempodan sonra ilk hazırlık maçı özellikle oyuncular açısından gelişimleri için önemli. Karşılaşma golsüz bitti. Tabi bizim transfer yasağımızın olması ciddi bir handikap. Onun için hem genç oyuncuları hem de deneme için gelen oyuncuları deneme açısından iyi oluyor. Transfer tahtasının açılıp takviyeler yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu