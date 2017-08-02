Haber: Esra Öztürk

İlk maçında 3.Lig ekibi Yeni Altındağ Belediyespor’a 2-1 yenilen Yeşil-Kırmızılı takım, ikinci karşılaşmasında ise 2.Lig ekibi Silivrispor’a aynı skorla 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Diyarbekirspor’un tek golünü Mehmet Özdıraz kaydetti. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da ikinci etap kamp çalışmalarını yaparak sürdüren Diyarbekirspor, ikinci hazırlık maçını da kaybetti. İlk maçında 3.Lig ekibi Yeni Altındağ Belediyespor’a 2-1 yenilen Yeşil-Kırmızılı takım,ikinci karşılaşmasında ise 2.Lig ekibi Silivrispor’a aynı skorla 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Diyarbekirspor’un tek golünü Mehmet Özdıraz kaydetti.