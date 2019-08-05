Dodo Boluspor’da

Boluspor, ülkemizde daha önce Giresunspor'da oynayan 32 yaşındaki orta saha ile anlaşmaya vardı.

Dodo Boluspor’da

Haber: Birol Ertunç

Giray Bulak'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Boluspor, orta sahasına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin, Brezilyalı ön libero Dodo ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Ülkemizde daha önce Giresunspor forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Katar SC'ye transfer olmuştu. Dodo, 20 maçta oynarken; rakip ağları 1 kez sarstı. Yarenler, bu transfer döneminde orta sahasına 4. takviyesini yapmış olacak. Bilal Kısa ve Cumali Bişi'yi renklerine bağlamayı başarmıştı.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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