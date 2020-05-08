Dodo ile yollar ayrıldı

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz yıl Katar Qatar Sport Club Takımından transfer edilen Brezilyalı oyuncu Dodo’nun Boluspor’dan ayrıldığı öğrenildi. Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsten dolayı liglere ara verilmesi sonrası futboldan uzak kalınırken Boluspor’da da bir ayrılığın olduğu gelen haberler arasında. Boluspor forması ile 18 karşılaşmada yer alan Brezilyalı oyuncu istediği performansı gösterememişti. Dodo’nun ligin bundan sonraki haftalarda Boluspor’da olmayacağı öğrenildi. Dodo Boluspor’da 1 gollük performans sergilemişti.