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12 Ocak 2018 Cuma
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    • Doğa gruptan çıkmayı başardı

    Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği mücadelelerinin 3.gününde Bolu Anadolu Lisesi’ni 50-31 yenen Özel Doğa Koleji son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı başardı.

    12 Ocak 2018 Cuma 13:41
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    Doğa gruptan çıkmayı başardı

    Haber: Esra Öztürk

    Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodunu Özel Doğa Koleji 8-6 önde kapattı. 2.periyodun 2.dakikasında BAL 10-8 üstünlüğü yakaladı. Aynı dakika içinde Özel Doğa bir kez daha öne geçti: 11-10. 5.dakikayı 13-12 üstünlükle geride bırakan Özel Doğa devre arasına 17-14 önde girdi. Maçta fark 3.periyottan itibaren açılmaya başladı. 3.dakika 20-16, 4.dakika ise 26-16 ile geçildi. Dış şutlarda çok etkili olan Doğa Koleji 8.dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 32-16. Özel Doğa Koleji son çeyreğe de 32-17 önde girdi. Son periyodun 2.dakikası 35-18, 5.dakika ise 37-25 ile geride kaldı. Maçtan 50-31 galip ayrılan Özel Doğa Koleji grup maçları tamamlanmadan gruptan çıkmayı garantiledi.

    Anahtar Kelimeler: Okul, Sporları, Basketbol, Genç, Erkekler

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