Doğa İşeri Boluspor’a Yakın

Haber: Volkan Yılmaz

Ara transferin en hızlı takımı olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Boluspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. TFF 1. Ligde ilk yarıda zor günler geçiren Boluspor’da bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Ajansspor’un elde ettiği bilgiye göre Boluspor, Balıkesirspor’dan ayrılan Doğa İşeri ile anlaşma aşamasına geldi. Doğa için Altay'ın da devrede olduğu biliniyor. Antalyaspor altyapısından yetişen Doğa, Kepez Belediyespor'da profesyonel olduktan sonra Kemerspor 2003, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Balıkesirspor kulüplerinde forma giydi. 28 yaşındaki savunmacı 3'üncü Lig'de 115, 1'inci Lig'de 57 müsabakaya çıktı. Doğa, son 3.5 sezonda Balıkesir ekibinin başarısı için ter döktü.