Doğa Koleji’nden sportif başarı

Haber: BMA

İlimiz Bolu’da kaliteli eğitim hizmetiyle adından söz ettiren Doğa Koleji, eğitimin yanı sıra sporda da başarılarını sürdürüyor. Okul Sporları Basketbol Gençler B kategorisinde mücadele eden Bolu Doğa Koleji, geçtiğimiz hafta gerçekleşen maçta rakibini 126-27 mağlup ederek il 1’inciliği kupasını aldı. Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada, “Takımımızı ve antrenörümüz Deniz Saka’yı yürekten tebrik ediyor, il dışı gerçekleşecek karşılaşmalarda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

YÜZME YARIŞINDA İL 1.LİĞİ COŞKUSU

14-15 Ocak tarihleri arasında yapılan okul sporları yıldızlar yüzme yarışlarında 50 metre kelebek, 200 metre karışık, 50 metre kurbağalama ve 100 metre kurbağalamada Bolu Doğa Koleji öğrencisi Kerem Kahveci, il birincisi oldu. Ayrıca Alp James Atalay 100 metre serbest il 2’ncisi, 50 metre serbest il 2’ncisi ve 50 metre kurbağa da il 3’üncüsü oldu.