Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk 4 dakikası karşılıklı 1’er serbest atış sayısı ile 1-1 ile geride kaldı. 5.dakikada Özel Doğa 4-3, 6.dakikada ise Sosyal Bilimler 5-4 öne geçti. 7.dakikada 11-5 üstünlüğü yakalayan Özel Doğa ilk periyodu 19-5 önde kapattı. 2.periyodun 3.dakikasında fark 17 sayıya çıktı: 26-9. 7.dakika 30-10 Özel Doğa üstünlüğü ile geçilirken ilk yarıyı da aynı ekip 33-13 önde kapattı. 3.periyodun 3.dakikası 39-15, 7.dakikası 43-17 ile geride kaldı. Son periyoda Özel Doğa 51-20 önde girdi. Son çeyreğin 5.dakikası 57-24 ile geçilirken son 5 dakikada rakibine sayı şansı vermeyen Özel Doğa maçtan 63-24 galip ayrılmayı başardı.