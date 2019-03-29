Doğa ve Spor Birleşti

Narven Termal Kasaba hizmete açılışının üçüncü yılını iki gün boyunca süren birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutladı. Doğa ile spor birleşti.

Doğa ve Spor Birleşti

Haber: Gökhan Aksoy

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yıl dönümü etkinlikleri ‘Doğayla Varız! Festivali & 3. Yıl Kutlamaları’ adı altında 23-24 Mart tarihleri arasında yüzlerce kişinin katılımı ile Narven’de gerçekleşti. 2016 yılının başında hizmete açılan Bolu’nun ve ülkenin en önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba’nın ‘Doğayla Varız! Festivali & 3. Yıl Kutlamaları’nın ilk gününde; ‘Dünden Bugüne Narven’ ve ‘Sevenlerinin Gözünden Narven’ fotoğraf sergilerinin açılışı gerçekleşti. İlk günkü etkinliklerin devamında minik misafirlerin yer aldığı ve birbirinden lezzetli yiyeceklerin yapıldığı Minik Şefler Kursu Bolulu aşçılar tarafından verildi.

‘Doğayla Varız! Koşusu’ 5 Bin Metrelik Parkurda Narven’de Gerçekleşti

3. Yıl Kutlamaları kapsamında organize edilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenmeye devam edecek 5 Bin metrelik Doğayla Varız! Koşusu Narven Termal Kasaba’dan başlayarak Demirciler Köyü Mevkii’nden devam edip tekrar Narven Termal Kasaba’da sona erdi. 5 Bin metrelik Doğayla Varız! Koşusu’nu başarıyla tamamlayarak dereceye giren katılımcılara ödülleri Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin tarafından takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 12:37
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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