Haber: Ceylan Beykoz

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen ziyarette Doğa Okulları'nın minik öğrencileri Bolu Belediyesi Spor Kulübü Spor Salonu'nu ve Sultan Hamamı'nı inceledi. Gerçekleşen ziyarette Doğa Okulları 5a, 5b ve 5c sınıfları Sevilay Hoca, Betül Hoca, Ayfer Hoca ve Bahire Hoca ile birlikte spor salonunu gezdi. Ziyarette BOBES Basın ve Halkla ilişkiler sorumlusu Rana Özbay ve İşletme Sorumlusu Manar Koltukçuoğlu tarafından ağırlanan öğrencilerin BOBES'i ve Sultan Hamamı'nı oldukça beğendikleri gözlenirken ziyarette renkli anlar yaşandı.