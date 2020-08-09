Doğanay Başkandan Özel Tebrik

Haber: N.Halid Altundal

Parti yönetiminin yöneticileri ile tam kadro olarak kongreye katılan ve her zaman olduğu yine Boluspor'un yanında yer alan Doğanay yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Zorlu bir süreçte Yönetim Kurulu arkadaşlarıyla birlikte önemli bir görevi üstlenen Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarına başarılar dilerim. Tüm Bolunun kenetlenerek sahiplendiği Bolusporumuzun en kısa sürede hak ettiği yerde olacağı inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah"

Oğlu da Yönetimde Yer Aldı

Başkan Doğanay'ın oğlu Sezai Doğanay'da Boluspor yönetiminde görev alarak kırmızı beyalzı camiaya enetji verecek genç isimlerin arasında yer aldı.