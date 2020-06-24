Haber: Volkan Yılmaz

Uzun bir aradan sonra yeniden başlayan ligin ilk maçında Altınordu ile sahasında golsüz berabere kalarak bir puana razı olan Boluspor, ligin 30.haftasında oynayacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Fırat Gül Altınordu karşılaşmasını değerlendirirken “Zorlu bir aranın arkasından ilk maçımızı oynadık. 3 aylık süreç içinde avantajlar ve dezavantajlar oldu. Dezavantajlar her takım için geçerli. Altınordu maçı temposu yüksek bir maçtı. Altınordu uzun zamandır birlikte oynayan ve ligin en genç en dinamik takımlarından biriydi. Bir puan için geldiklerinin farkındaydık. Sonuç itibariyle bizde kazanma ve skor üretme üzerine bir oyun planı ile sahaya çıktık. Oyun içerisinde maçtan önce öngördüğümüz birçok şey gerçekleşti. Yani oyunu rakibe kabul ettirme topa sahip olma rakibi ezberinin dışına itme gibi şeyleri gayet iyi başardık. Ön alan baskılarımızı çok doğru yaptık. Altınordu’nun oynamasına müsaade etmedik. Sonuç itibariyle de bizim oynadığımız oyunu kabul etmek zorunda kaldılar. Bizim maç içindeki tek sıkıntımız ceza sahası içine girmekte sıkıntı yaşadık. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi Altınordu takımının 5-4-1 şeklinde dizilerek 5’li bir savunma hattı iki tane stoper ve onların önünde iki tane orta sahanın merkezi boşaltmamasıydı. İkinci sebebi de santraforlarımız sakat. Kenar oyuncularını kullandık santrafor olarak. Sonuç itibariyle maç 0-0 berabere bitti. Önümüzdeki maçlar için doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Takımımız istediğimiz birçok şeyi sahada gerçekleştiriyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda oynadığımız oyunu bir şekilde skora yansıtıp sonuç almaya çalışacağız” dedi.

“FUTBOLDA NE KADAR DOĞRU YAPSANIZ DA BAZEN SONUÇ ALAMIYORSUNUZ”

Maç içinde gerçekleştirilen oyuncu değişikliklerinin mevcut şartlarda maksimum seviyede olduğunu belirten Gül “Oyuna sonradan giren oyuncularımız katkı sağladı. Bir yerden sonra oyunun metrajı kısaldı. Rakip artık bizim oynadığımız oyunu çok fazla kabul edip sadece oyunun savunma yönüne ağırlık verdi. Yani kendi yarı alanlarında oyunu kabul ettiler. Bizimde o alanda artık Bilal gibi kreatif kilit pas atabilecek bir oyuncuyla değişiklik yaptık. Rok’un hava hakimiyetinden faydalanmaya çalıştık. Sonuç itibariyle futbolda ne kadar doğru yapsanız da bazen sonuç alamadığınız sürece bunları konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

“DOĞRU OYUN PLANI İLE SAHAYA ÇIKIP MENEMEN MAÇINDA SKOR ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Hafta sonunda deplasmanda karşılaşacakları Ekol Göz Menemenspor ile ilgili de açıklamalarda bulunan Gül “Menemen maçına gelecek olursak; Menemen az da olsa play-off iddiası olan bir takım. Ligden kopmuş değiller. Alttan gelen oyuncular takımın içinde çok yer teşkil ediyor. Onların da doğal motivasyon kaynakları var. Sonuç itibariyle ilk defa bu ligde oynayan oyuncular var. Hedefi olan oyuncular var hem kariyer anlamında hem maddi anlamda. En büyük artıları bu diye düşünüyorum. Çok ciddi bir şekilde takım savunması yapabilen bir takım. Hücum bölgesinde de etkili oyuncuları var. Yani sonuç itibariyle 38 puan almış bir takım bir şeyleri doğru yapıyor demektir. Bizde elimizden geldiği kadar doğru oyun planı ile sahaya çıkıp Menemen maçında skor almaya çalışacağız” şeklinde konuştu.