Haber: Gönül Olutürk

Dörtdivan Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bu yıl üçüncüsü düzenlenen futbol turnuvasının Ramazan Bayramı’nın ardından başlayacak. Kurban Bayramı’nın son günü Final maçının oynanmasıyla sona erecek. Final sonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri ve kupaları verilecek. Futbol Turnuvasının genel hükümleri, kuralları ve katılım şartları Dörtdivan Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı. Turnuvaya katılacak takımlar Dörtdivan’a bağlı Köy, Mahalle, Kurum ve Kuruluşlardan oluşacak. Turnuvaya ilişkin her türlü duyuru Dörtdivan Belediyesi Web Sitesi (www.dortdivan.bel.tr), Facebook vb sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınlanacak ve tüm katılımcılara tebliğ edilecek.

Katılım şartlarını öğrenmek için yukarıda adı geçen internet sayfalarını ziyaret etmeniz yeterli olcak. Ayrıca Dörtdivan Belediyesinin resmi telefonlarından da bilgi alınabilecek.

Turnuvaya başvuracak her takım için Başvuru Ücreti 1.000 TL (Bin Türk Lirası) olup, Tertip komitesi tarafından hazırlanan Futbol Turnuvası Genel Hükümleri, Kuralları ve Katılım Şartları:

MADDE 1 – GENEL HÜKÜMLER

Bu statü Dörtdivan Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Futbol Turnuvası için hazırlanmıştır. (Geleneksel 3. Futbol Turnuvası – 2018). Turnuvaya katılacak tüm kişiler bu statüde yazılı tüm maddeleri kabul etmiş sayılırlar. Turnuvaya katılacak takımlar Dörtdivan’a bağlı Köy, Mahalle, Kurum ve Kuruluşlardan oluşacaktır. Turnuva 18.06.2018 – 26.08.2018 tarihleri arasında düzenlenecektir. Müsabakalar Tertip komitesi tarafından belirlenecek gün ve saatlerde oynanacaktır. Müsabakalarda Çıkan olumsuzluklar, hava şartları vb herhangi bir nedenle ertelenecek maçların oynanma tarihi “hiçbir takıma sorulmaksızın” tertip komitesi tarafından belirlenecektir. Turnuvaya ilişkin her türlü duyuru Dörtdivan Belediyesi Web Sitesi (www.dortdivan.bel.tr), Facebook vb sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınlanacak ve tüm katılımcılara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Turnuva sonunda ilk 3 takıma ve başarılı oyunculara çeşitli ödüller verilecektir. Verilecek ödülleri belirlemeye Tertip Komitesi yetkilidir.

MADDE 2 – KATILIM ŞARTLARI

Turnuvaya Dörtdivan Nüfusuna kayıtlı ya da son 1 (Bir) ay içinde Dörtdivan’ da ikameti devam eden 16 yaş üstü tüm kişiler katılabilir. (16-18 yaş aralığındaki sporcular veli izni ile turnuvada yer alabilir. Tamamı bu yaş aralığında olan sporcuların oluşturduğu takımlar turnuvaya dâhil edilmeyecektir). Takımlar en az 16 en fazla 24 kişiden oluşacaktır. Katılım belgesinin tesliminden sonra takım listelerinde değişiklik yapılamaz. Takımlara siyasi mesaj içeren, küfürlü, pornografik, hukuka ve ahlaka aykırı, kişi veya kurumları rencide edici vb. isimler ile “Dörtdivan Spor” ismi konulamaz. Tertip komitesinin uygun bulmadığı takım isimleri değiştirilir, aksi halde o takım turnuvada yer alamaz. Takımlarda lisanslı ya da lisanssız tüm sporcular yer alabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı ile üç yabancı oyuncu oynatılabilir. (Dörtdivan nüfusuna kayıtlı olmayıp son 1 ay içinde Dörtdivan’ da ikameti devam edenler yabancı statüsüne girmez)

Son Başvuru Tarihi: 8 Haziran 2018 – Cuma

Başvuru Ücreti : Her Takım İçin 1.000 TL (Bin Türk Lirası) dır.

Gerekli Belgeler;

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh)

Sağlık Raporu (Madde 3.3)

MADDE 3 – KAYIT

Dörtdivan Geleneksel 3. Futbol Turnuvasına katılım yapmak isteyen takımlar bir Takım Sorumlusu belirler. Takım sorumluları oluşturmuş oldukları listeyi Turnuva Tertip Komitesi’ne iletmeleri zorunludur. Müsabakalara katılacak tüm kişiler Özel veya Devlet Hastanelerinden, Aile Hekimliklerinden, Hükümet Tabipliğinden veya Kamu Kuruluşlarının resmi doktorlarından sağlık raporu almak zorundadır. Ayrıca Futbol oynamasında engel bir sağlık problemi olmadığını beyan etmek zorundadır. Turnuvaya katılacak kişiler sadece bir takımın listesinde yer alabilir. Kişiler lig süresince turnuvaya ilk katıldıkları takımdan başka bir takımın listesinde yazılamaz. Aksi takdirde kişilerin sonradan yer aldıkları takım ihraç edilir ve ihraç tarihinden sonraki müsabakalarda 3-0 Hükmen mağlup sayılır. Ayrıca sporcu da turnuvadan ihraç edilir ve bundan sonra düzenlenecek turnuvalarda yer alamaz.

MADDE 4 –MÜSABAKA SİSTEMİ

Tertip Komitesi maçların sistemini, turnuvaya katılım sayısına göre belirler.

Gerek görülmesi halinde grup müsabakaları yapılabilir. Grup müsabakalarında 2 takım arasında puan eşitliği olduğu takdirde önce bu takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalara bakılır. Kendi aralarında oynadıkları müsabakada galip gelen takım üstün sayılır. Müsabaka beraberlikle sonuçlanmışsa üstün takımı tespit etmek için genel gol averajına bakılır. Bu durumda da eşitlik varsa kura çekimi ile gruptaki sıralama belirlenecektir. Grup müsabakalarında puanı eşit olan takım sayısı 3 ise; bu 3 takımın birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yeniden puan cetveli yapılarak sıralama belirlenir. Sıralamanın belirlenmesinde genel gol averajına bakılır. Bu sıralamadan sonuç alınmaz ise puanları eşit takımlar arasında kura çekimi ile sırala yapılır.

MADDE 5 – MÜSABAKA KURALLARI

Takımlar müsabaka saatinden en az 15 dakika önce müsabakanın oynanacağı sahada bulunmak zorundadırlar. Her müsabaka öncesinde takım kaptanları müsabaka isim listesini doldurarak imzalamak ve oyuncuların kimliklerini ve lisans belgelerini organizasyon görevlisine ibraz etmek zorundadırlar. Müsabaka başlamadan önce tertip komitesi tarafından verilen lisansı ibraz etmeyen oyuncular müsabakalarda oynayamaz. İbraz edilecek belgeler asıl olmak zorundadır. Belge fotokopileri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Müsabakalar 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanır. Devre arası 5 dakikadır.

Takımlar kaleci değişikliği de dâhil olmak üzere en fazla 5 (Beş) oyuncu değiştirme hakkına sahiptir. Müsabakada değiştirilen oyuncular tekrar oyuna dâhil olamaz. Buna uymayan takımlar (3-0) hükmen mağlup sayılacaktır. Takımlar müsabakalara kolye, saat, yüzük gibi oyuncu sağlığını etkileyebilecek aksesuarlarla çıkamaz. Oyuncular müsabakaları plastik dişli, halı saha ayakkabısı ya da spor ayakkabı ile oynayabilir. Müsabakalarda Galibiyet 3 (Üç) Puan, Beraberlik 1 (Bir) Puan, Mağlubiyet 0 (Sıfır) Puandır. Müsabakalarda seri sarı kart uygulaması yoktur. Aynı maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören oyuncu 1 (Bir) Maç ceza alacaktır. Direk kırmızı kart gören oyuncu için ceza; hakem, saha komiseri ve gözlemci raporları incelenerek, tertip komitesince belirlenecektir. Disiplin ihlalleri ile ilgili olarak karar vermeye tertip komitesi yetkilidir. Tertip komitesi ihlali gerçekleştiren takıma uyarı, kınama, hükmen mağlubiyet ve turnuvadan ihraç gibi kararlar verebilir. Ayrıca tertip komitesi oyuncularla ilgili olarak eylemin ağırlığına göre bir veya daha fazla müsabakadan men cezası verebilir. Tertip Komitesinin verdiği kararlar nihaidir.

TERTİP KOMİTESİ

Başkan Erdoğan Çetindağ Üyeler: Mevlüt Çetinkaya, Tanju Yalçın, Sinan Kırhalıo ve İbrahim Bulut