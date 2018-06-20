Haber: Semih Baykal

Dörtdivan’da uzun yıllardır var olan spor kulübü boşluğunu dolduran Dörtdivan Gençlik ve Spor Kulübü yöneticilerini, Dörtdivan Kaymakam Uğur Tutkan makamında kabul etti. Dörtdivan Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kadir Biçer ve Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Kayaalp, Dörtdivan’da kuruluşu büyük bir heyecan ve mutlulukla karşılanan Spor Kulübü’nün kuruluş aşamaları, amaçları ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Dörtdivan Gençlik ve Spor Kulübü Başkan ve üyelerine teşekkür eden Kaymakam Tutkan ‘’Dörtdivan’ın her alanda tanıtılması ve her konuda aktif bir ilçe olması büyük bir ihtiyaç. Gençlik ve Spor Kulübümüz de sportif alanda yerelde duyulan büyük bir ihtiyaca merhem olmak için kuruldu. Dörtdivan Spor Kulübümüz inanıyorum ki kısa süre içinde tüm Dörtdivanlı hemşerilerimizin sahip çıkacağı, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden olacak, uzun soluklu gurur kaynaklarımızdan biri haline gelecektir. İlçemizin birlik ve beraberliğinin güçlenmesinde, gençlerimizin yalnızca futbolda değil tüm spor dallarında etkin olmasında, sağlıklı, bilinçli ve başarılı gençlerin yetişmesinde önemli bir role sahip olacaktır. Böyle bir rolü ve vazifeyi üstlenen, Spor Kulübü’nün kuruluşunda emeği geçen başta Kulüp Başkanı Kadir Biçer, Yönetim Kurulu Üyelerine ve maddi ve manevi desteği olan herkese teşekkür ederim’’ dedi.

Dörtdivan Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kadir Biçer ve yönetim kurulundan Fahri Kayaalp, Kaymakam Tutkan’a kulübe ait kırmızı/beyaz renkli formayı hediye etti ve destekleri dolayısıyla da plaket sundu. Kaymakam Uğur Tutkan ise Dörtdivan Gençlik ve Spor Kulübüne, Köroğlu rölyef tablosu hediye etti.