Dörtdivan’da Heyecan Sürüyor

Haber: Aysun Beykoz
Turnuvada 6.hafta dün oynanan 2 maçla başladı. Hafta sonunda oynanacak olan maçların programı ise şöyle:
13 Temmuz Cumartesi
12.00: Ömerpaşalarspor-Seyitalilerspor
13.30: Kurucaköyspor-Kadılarspor
15.00: Çalköyspor-Çetikörenspor
16.30: Müftülükspor-Bünüşspor
18.00: Sülelerspor-Çitlerspor
14 Temmuz Pazar
12.00: Doğancılarspor-Göbülerspor
13.30: Efsane Çavuşlarspor-Ortaköyspor
15.00: Doğancılarspor-Yukarısayıkspor
16.30: Kargıbayramlarspor-Aşağıdüğerspor
18.00: Kılıçlarspor-Cemallerspor