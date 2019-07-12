Dörtdivan’da Heyecan Sürüyor

Haber: Aysun Beykoz

Turnuvada 6.hafta dün oynanan 2 maçla başladı. Hafta sonunda oynanacak olan maçların programı ise şöyle:

13 Temmuz Cumartesi

12.00: Ömerpaşalarspor-Seyitalilerspor

13.30: Kurucaköyspor-Kadılarspor

15.00: Çalköyspor-Çetikörenspor

16.30: Müftülükspor-Bünüşspor

18.00: Sülelerspor-Çitlerspor

14 Temmuz Pazar

12.00: Doğancılarspor-Göbülerspor

13.30: Efsane Çavuşlarspor-Ortaköyspor

15.00: Doğancılarspor-Yukarısayıkspor

16.30: Kargıbayramlarspor-Aşağıdüğerspor

18.00: Kılıçlarspor-Cemallerspor