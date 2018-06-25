Haber: BMA
Dörtdivan Belediyesi tarafından düzenlenen 3.Futbol Şöleni futbol turnuvasında 26 takımın mücadele ettiği birinci hafta maçları tamamlandı. Toplam 5 grubun yer aldığı turnuvada toplam 57 gol atıldı. İlk hafta maçlarında en gollü b grubu oldu. Turnuvanın en farklı galibiyetini D grubunda mücadele eden Kadılar takımı Çetikören’i 8-0 yenerek elde etti. Turnuvada en gollü maç ise B grubunda Çavuşlar ile Yukarısayık takımları arasında oldu. Mücadeleyi Çavuşlar 6-4 kazandı. Turnuvanın tek beraberliği ise E grubunda Çardak ile Doğancılar arasında oynanan karşılaşmada oldu. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.
İşte İlk haftanın sonuçları
A GRUBU
Ömerpaşalar 4-0 Yukarıdüğer
Hacetler 3-1 Deveciler
B GRUBU
Çavuşlar 6-4 Yukarısayık
Ortaköy 5-3 Kılıçlar
C GRUBU
Sorkun 5-2 Yalacık
Cemaller 1-0 Aşağıdüğer
D GRUBU
Kadılar 8-0 Çetikören
Çalköy 1-0 Yağbaşlar
E GRUBU
Kuruca 5-0 Seyitaliler
Göbüler 3-2 Kaymakamlık
Çardak 2-2 Doğancılar
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