Haber: BMA

Dörtdivan Belediyesi tarafından düzenlenen 3.Futbol Şöleni futbol turnuvasında 26 takımın mücadele ettiği birinci hafta maçları tamamlandı. Toplam 5 grubun yer aldığı turnuvada toplam 57 gol atıldı. İlk hafta maçlarında en gollü b grubu oldu. Turnuvanın en farklı galibiyetini D grubunda mücadele eden Kadılar takımı Çetikören’i 8-0 yenerek elde etti. Turnuvada en gollü maç ise B grubunda Çavuşlar ile Yukarısayık takımları arasında oldu. Mücadeleyi Çavuşlar 6-4 kazandı. Turnuvanın tek beraberliği ise E grubunda Çardak ile Doğancılar arasında oynanan karşılaşmada oldu. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

İşte İlk haftanın sonuçları

A GRUBU

Ömerpaşalar 4-0 Yukarıdüğer

Hacetler 3-1 Deveciler

B GRUBU

Çavuşlar 6-4 Yukarısayık

Ortaköy 5-3 Kılıçlar

C GRUBU

Sorkun 5-2 Yalacık

Cemaller 1-0 Aşağıdüğer

D GRUBU

Kadılar 8-0 Çetikören

Çalköy 1-0 Yağbaşlar

E GRUBU

Kuruca 5-0 Seyitaliler

Göbüler 3-2 Kaymakamlık

Çardak 2-2 Doğancılar