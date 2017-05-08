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08 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • Dörtdivanlı Sporcu Makedonya’da koştu

    Bolulu koşucu İbrahim Yılmaz Makedonya'nın Başkenti Üsküp te 21 km’de koşarak, hem Bolu’yu hem de Türkiye'yi temsil etti.

    08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:04
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    Dörtdivanlı Sporcu Makedonya’da koştu
    Haber: Aysun Beykoz

    Bolulu koşucu "Wızz Aır Skopje Half Marathon" Üsküp/ Makedonya’da koştu. İbrahim Yılmaz ve AKUP sporcusu Muammer Büyük 7 Mayıs Pazar günü Makedonya'nın Başkenti Üsküp te 21 km de adımlarını attı.
    İbrahim Yılmaz yaptığı açıklamada; "05 Mayıs Cuma günü İstanbul Sabiha Gökçen havaalanından sabah 09,30 uçağı ile Makedonya'nın Başkentine hareket ettik Cuma ve Cumartesi günü kentin güzelliklerini gördükten sonra Pazar günü half maratonda İstanbul'un köklü grubu olan ÇAGET koşu grubu arkadaşlarla 21 km de yerimizi aldık. En iyi dereceyi elde etmek için koşarak, Dörtdivan'ımızın adını duyurmak için gayret sarf ettik. Benim amacım orada adım attğım her adımda Dörtdivan’ımızın görselliğini facebook sosyal paylaşım ağında sergileyen "Dörtdivan Photography" grubunun ismini duyurmak oldu, bana destek olan arkadaşım Muammer bey de bu yarışta benimle beraber oldu" dedi. Yılmaz; "Ayrıca Dörtdivan photography grubu için Dora tekstil giyim sponsorluk için 4000 TL gibi bir meblağ desteğinde bulunmuştur, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Polgraphy matbaacılığa da bayrak çizimlerimizde ve baskısında ki desteklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolulu, Koşucu, İbrahim, Yılmaz, Makedonyanın

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