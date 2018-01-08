Haber: Esra Öztürk

Toplantıya iş adamları, idareciler, esnaflar ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 40 kişi katıldı. Toplantı da bilgi alışverişinin yanında değerlendirilmelerde bulunuldu. Dörtdivan için bir Futbol Kulubü’nün kurulması konusunda mutabık kalındı. Geçici yönetim oluşturularak, resmi işlemlerin başlatılması için karar alındı. Bolu genelinde Yıldırımspor tarafından 1970 senesinden bu tarafa amatör ligde uzun süredir temsil edilemeyen Dörtdivan, yaklaşık olarak 50 yıl sonra, yeniden adından söz ettireceğe benziyor.