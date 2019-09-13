Dostluk Kazansın

Haber: Birol Ertunç

Turnuva açılış törenine Rektör yardımcıları Prof. Dr. Sameddin Gündüz ve Prof. Dr. Aydın Him, daire başkanları, akademik ve idari personel katıldı. Gündüz ve Him sembolik olarak açılış vuruşları yaparak turnuvayı başlattı. Akademik ve idari personellerin karma takımlarından oluşan 2019 Personel Futbol Turnuvasında A ve B Gruplarında toplam 11 takım mücadele ediyor. Üniversitemiz Futbol Sahasında yapılacak karşılaşmalarda, çeyrek ve yarı finallerin yapılması ardından Ekim ayındaki final maçıyla şampiyon takım belli olacak. Eğlenme, kaynaşma ve spor odaklı olarak düşünülen karşılaşmalar takımların mutabakatı ile hakemsiz oynanıyor. Dostluk ve sportmenlik içerisinde oldukça heyecanlı geçen ilk gün maçları sonrasında sonuçlar; F.C. Spor-Eğitim – Genel Sekreterlik 6-2, Gerede Kampüs – Diş Hekimliği Fakültesi 4-4, İlahiyat Fakültesi – Sks 8-2 oldu.