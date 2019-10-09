Dostluk Maçında Karşılaştılar

Haber: C.Kutay Aykan

Voleybol dostluk karşılaşmasında sağlıkçılar ve GHSİM personelinin yanı sıra voleybol hakemliği ve antrenörlük görevi yapan Murat Aslanata’nın çalıştırdığı sporcular da oynadı. 17 Temmuz Spor Salonu’nda renkli görüntülere sahne olan maç önceki akşam saat 20.00’de oynandı. Maçtan sonra oyuncular ve antrenörler toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Alınan bilgiye göre Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu akşam hafta nedeniyle sporculara 374 Fit Club’ta bir akşam yemeği verecek. Hafta boyunca çeşitli spor salonlarında etkinlikler sürecek.