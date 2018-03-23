Haber: Gönül Olutürk

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğindeHighwayOutlet Alışveriş Merkezinde“Batı Karadeniz Bölgesi Bocce Dostluk Müsabakası” gerçekleştirilecek. Turnuva 25 Mart Pazar günü saat 10.00’da başlayıp 15.00’da final müsabakası ve ödül töreni ile son bulacak. Batı Karadeniz Bölgesi Bocce Dostluk Müsabakası ile ilgili Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Batı Karadeniz Bölgesisınırları içerisinde bulunan; Bolu,Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’ne bağlı huzurevlerimizde kalmakta olan yaşlılarımızdan oluşan“BocceTakımları”nın, Yaşlılar Haftası münasebetiyle sağlıklı-aktif yaşlanmalarını desteklemek, moral ve motivasyonlarını artırmak ve ilimizin doğal güzelliklerini tanıtmak için sosyal-sportif- kültürel açıdan biraraya getirilmesi amaçlanmıştır.Düzenleyeceğimiz faaliyete, çocuklarımızla genç yetişkinlerimizi bir araya getirerek gönül köprüsü oluşturmak ve nesiller arası kültür aktarımı sağlamak amacıyla il müdürlüğümüze bağlı birimlerden hizmet alan çocuklarımızdan oluşan “BocceTakımları”ve ayrıca ilimizde ikamet eden Şehit Yakını ve Gazilerimizden oluşan “BocceTakımıda” turnuvaya katılım sağlayacaktır.Turnuva Saat 10:00 ‘da başlayacak olup 15:00’da Valimiz Sayın Aydın BARUŞ’un katılımıyla onurlandıracağı final müsabakası ve ödül töreni yapılacaktır.