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13 Nisan 2017 Perşembe
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    • Dostluk turnuvası start aldı

    Bolu’da kurumlar arası Voleybol dostluk turnuvası 18 kurum takımının katılımı ile önceki gün başladı. Hafta içi hergün 19:30 da başlayan müsabakalara kurum çalışanların aileleri de büyük ilgi gösteriyor.

    13 Nisan 2017 Perşembe 12:23
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    Dostluk turnuvası start aldı

    Haber: Ceylan Beykoz

    Karaçayır Spor Salonu’nda ilk gün yapılan müsabakalarda, İl Özel Idaresi-Arçelik karşılaşmasını Arçelik,  Barilla-Gazeteciler Cemiyeti karşılaşmasını Barilla kazandı. Arçelik Özel İdare’yi 25-13 ve 25-14’lük setlerle 2-0, Barilla ise Gazeteciler Cemiyeti’ni 25-13 ve 25-20’lik setlerle 2-0 mağlup etti. Diğer yandan 2.gün maçlarında ise Sağlık Müdürlüğü, Doğa Koleji’ni 2-0, T Tipi Cezaevi ile F Tipi Cezaevi takımları karşılaştı. T Tipi Cezaevi, F Tipi Cezaevi’ni 2-0 yendi.

    Turnuvada günün programı şöyle:

    14 Nisan Cuma

    19.30: Adliye-Milli Eğitim

    20.30: İtfaiye-Avukat Katipleri

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Kurumlar, Arası, Voleybol, Dostluk

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