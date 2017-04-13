Haber: Ceylan Beykoz

Karaçayır Spor Salonu’nda ilk gün yapılan müsabakalarda, İl Özel Idaresi-Arçelik karşılaşmasını Arçelik, Barilla-Gazeteciler Cemiyeti karşılaşmasını Barilla kazandı. Arçelik Özel İdare’yi 25-13 ve 25-14’lük setlerle 2-0, Barilla ise Gazeteciler Cemiyeti’ni 25-13 ve 25-20’lik setlerle 2-0 mağlup etti. Diğer yandan 2.gün maçlarında ise Sağlık Müdürlüğü, Doğa Koleji’ni 2-0, T Tipi Cezaevi ile F Tipi Cezaevi takımları karşılaştı. T Tipi Cezaevi, F Tipi Cezaevi’ni 2-0 yendi.

Turnuvada günün programı şöyle:

14 Nisan Cuma

19.30: Adliye-Milli Eğitim

20.30: İtfaiye-Avukat Katipleri