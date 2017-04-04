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    • Dostluk Turnuvası’nda gruplar belli oldu

    Geleneksel olarak düzenlenen Arçelik Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nda gruplar önceki akşam çekilen kura ile belli oldu.

    04 Nisan 2017 Salı 10:44
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    Dostluk Turnuvası’nda gruplar belli oldu

    Haber: Aysun Beykoz

    Arçelik Sosyal Tesisleri’nden gerçekleşen toplantıda Arçelik AŞ yöneticileri, Bolu GSİHM temsilcileri, voleybol il temsilciliği ve takımların temsilcileri ile voleybol hakemleri yer aldı. Önümüzdeki hafta başlayacak olan turnuva öncesi Voleybol Hakemi Hamit Özdamar tarafından toplantıya katılan takım temsilcilerine kurallarla ilgili bilgi verildi. Bayan ve erkeklerin aynı takımda yer alabileceği turnuva tek devreli lig usulü oynanacak ve maçlar kazanılmış 2 set üzerinden tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale kalacak. 4 grupta toplam 18 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Akşam saatlerinde oynanacak olan maçlarda file boyu 2.36 metre olacak. Takımlar maçlara 12 kişilik oyuncu listesi ile çıkabilecek. Sağlık raporu oyuncuların takımlarda yer alabilmesi için yeterli olacak. Fikstürün önümüzdeki günlerde açıklanacağı turnuvada gruplar şu şekilde oluştu:

    A Grubu: Gazeteciler, Özel İdare, Arçelik, Barilla, Tarım İl Müdürlüğü

    B Grubu: Doğa Koleji, Emniyet, F Tipi Cezaevi, T Tipi Cezaevi

    C Grubu: Orman Müdürlüğü, GHSİM, Belediye, Bolu Barosu

    D Grubu: Adliye, İtfaiye, Avukat Katipleri, Milli Eğitim

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