Haber: Aysun Beykoz
11 Nisan’da oynanacak olan maçlarla başlayacak olan turnuva 18 Mayıs’ta oynanacak olan final maçı ile tamamlanacak. Turnuvada ilk hafta maç programı şöyle:
11 Nisan Salı
19.30: Özel İdare-Arçelik
20.30: Barilla-Gazeteciler
12 Nisan Çarşamba
19.30: Doğa Koleji-Sağlık Müdürlüğü
20.30: T Tipi Cezaevi-F Tipi Cezaevi
13 Nisan Perşembe
19.30: Orman Bölge-Baro
20.30: GHSİM-Belediye
14 Nisan Cuma
19.30: Adliye-Milli Eğitim
20.30: İtfaiye-Avukat Katipleri
KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI OYUN KURALLARI
· Müsabakalar 2.36 m filede oynanacaktır
· Müsabakalarda takımlar bayan ve erkekler karışık olarak aynı takımlarda yer alabileceklerdir.
· Müsabakalarda 1 antrenör ve 1 idareci takımın ile beraber sahaya çıkabilir.
· Bir takımın 1 sette 6 oyuncu değiştirme hakkı vardır
· Bir takımın 1 sette 2 tane mola hakkı vardır
· Oyun esnasında kurallar hakkında baş hakeme yapılacak itirazlar oyundaki kaptan aracılığı ile yapılmak zorundadır
· Müsabaka esnasında takımın pozisyon tetkikini sadece oyundaki kaptan yardımcı hakemden isteyebilir.
· Grup maçları kazanılmış 2 set üzerinden oynanacaktır.
· Takım antrenörleri müsabakaları koç çizgilerinin gerisinden kendileri için ayrılmış bölgede idare edeceklerdir
· Müsabakalarda Mikasa MVA 200 top kullanılacaktır.
· Takımlar müsabakalarının başlamasına 30 dakika kala sahada hazır bulunmaları gerekmektedir.
· Top ile oynama esnasında yapılacak olan tüm file temasları file hatası olarak değerlendirilecektir. Oyun alanının dışında kalan filenin uzantısı ve direkler hariç
· Servis tek elle ve top elden çıkacak şekilde kullanılmalıdır.
· Takım antrenörleri oyuncu değişikliği için yardımcı hakemden izin almadan oyun durduğu sırada değişecek oyuncu veya oyuncular oyuncu değiştirme bölgesine değişeceği oyuncunun tabelası ile gelerek masa hakemleri tarafından gerekli değişiklikler yapılacaktır.
· Takımların tek tip forma giymeleri ve formaların hem önünde hem de arkasında numara olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.
· Forma numaraları 1-20 arasında olmasına dikkat edilmelidir.
· Takım kaptanları formalarının önündeki numaralarının altına 2x8 cm boyunda bir bant takması gerekmektedir.
· Müsabakalar sırasında oyuncular kendilerine ve diğer oyunculara zarar verecek yüzük, takı vb malzemeler takmaması gerekmektedir.
· Gözlükle oynayacak oyuncuların tüm sorumlulukları kendilerine aittir.
· Müsabakaya katılan tüm takım mensupları oyun kuralları hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.
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