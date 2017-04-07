Haber: Aysun Beykoz

11 Nisan’da oynanacak olan maçlarla başlayacak olan turnuva 18 Mayıs’ta oynanacak olan final maçı ile tamamlanacak. Turnuvada ilk hafta maç programı şöyle:

11 Nisan Salı

19.30: Özel İdare-Arçelik

20.30: Barilla-Gazeteciler

12 Nisan Çarşamba

19.30: Doğa Koleji-Sağlık Müdürlüğü

20.30: T Tipi Cezaevi-F Tipi Cezaevi

13 Nisan Perşembe

19.30: Orman Bölge-Baro

20.30: GHSİM-Belediye

14 Nisan Cuma

19.30: Adliye-Milli Eğitim

20.30: İtfaiye-Avukat Katipleri

KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI OYUN KURALLARI

· Müsabakalar 2.36 m filede oynanacaktır

· Müsabakalarda takımlar bayan ve erkekler karışık olarak aynı takımlarda yer alabileceklerdir.

· Müsabakalarda 1 antrenör ve 1 idareci takımın ile beraber sahaya çıkabilir.

· Bir takımın 1 sette 6 oyuncu değiştirme hakkı vardır

· Bir takımın 1 sette 2 tane mola hakkı vardır

· Oyun esnasında kurallar hakkında baş hakeme yapılacak itirazlar oyundaki kaptan aracılığı ile yapılmak zorundadır

· Müsabaka esnasında takımın pozisyon tetkikini sadece oyundaki kaptan yardımcı hakemden isteyebilir.

· Grup maçları kazanılmış 2 set üzerinden oynanacaktır.

· Takım antrenörleri müsabakaları koç çizgilerinin gerisinden kendileri için ayrılmış bölgede idare edeceklerdir

· Müsabakalarda Mikasa MVA 200 top kullanılacaktır.

· Takımlar müsabakalarının başlamasına 30 dakika kala sahada hazır bulunmaları gerekmektedir.

· Top ile oynama esnasında yapılacak olan tüm file temasları file hatası olarak değerlendirilecektir. Oyun alanının dışında kalan filenin uzantısı ve direkler hariç

· Servis tek elle ve top elden çıkacak şekilde kullanılmalıdır.

· Takım antrenörleri oyuncu değişikliği için yardımcı hakemden izin almadan oyun durduğu sırada değişecek oyuncu veya oyuncular oyuncu değiştirme bölgesine değişeceği oyuncunun tabelası ile gelerek masa hakemleri tarafından gerekli değişiklikler yapılacaktır.

· Takımların tek tip forma giymeleri ve formaların hem önünde hem de arkasında numara olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.

· Forma numaraları 1-20 arasında olmasına dikkat edilmelidir.

· Takım kaptanları formalarının önündeki numaralarının altına 2x8 cm boyunda bir bant takması gerekmektedir.

· Müsabakalar sırasında oyuncular kendilerine ve diğer oyunculara zarar verecek yüzük, takı vb malzemeler takmaması gerekmektedir.

· Gözlükle oynayacak oyuncuların tüm sorumlulukları kendilerine aittir.

· Müsabakaya katılan tüm takım mensupları oyun kuralları hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.