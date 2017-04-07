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07 Nisan 2017 Cuma
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    • Dostluk Turnuvası’nda heyecan başlıyor

    Kurumlar Arası Voleybol Dostluk Turnuvası’nda fikstür belli oldu. Gruplarda ilk maçlar önümüzdeki hafta oynanacak. Diğer yandan kurallar da açıklandı.

    07 Nisan 2017 Cuma 12:18
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    Dostluk Turnuvası’nda heyecan başlıyor

    Haber: Aysun Beykoz

    11 Nisan’da oynanacak olan maçlarla başlayacak olan turnuva 18 Mayıs’ta oynanacak olan final maçı ile tamamlanacak. Turnuvada ilk hafta maç programı şöyle:

    11 Nisan Salı

    19.30: Özel İdare-Arçelik

    20.30: Barilla-Gazeteciler

    12 Nisan Çarşamba

    19.30: Doğa Koleji-Sağlık Müdürlüğü

    20.30: T Tipi Cezaevi-F Tipi Cezaevi

    13 Nisan Perşembe

    19.30: Orman Bölge-Baro

    20.30: GHSİM-Belediye

    14 Nisan Cuma

    19.30: Adliye-Milli Eğitim

    20.30: İtfaiye-Avukat Katipleri 

     

    KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI OYUN KURALLARI

    ·         Müsabakalar 2.36 m filede oynanacaktır

    ·         Müsabakalarda takımlar bayan ve erkekler karışık olarak aynı takımlarda yer alabileceklerdir.

    ·         Müsabakalarda 1 antrenör ve 1 idareci takımın ile beraber sahaya çıkabilir.

    ·         Bir takımın 1 sette 6 oyuncu değiştirme hakkı vardır

    ·         Bir takımın 1 sette 2 tane mola hakkı vardır

    ·         Oyun esnasında kurallar hakkında baş hakeme yapılacak itirazlar oyundaki kaptan aracılığı ile yapılmak zorundadır

    ·         Müsabaka esnasında takımın pozisyon tetkikini sadece oyundaki kaptan yardımcı hakemden isteyebilir.

    ·         Grup maçları kazanılmış 2 set üzerinden oynanacaktır.

    ·         Takım antrenörleri müsabakaları koç çizgilerinin gerisinden kendileri için ayrılmış bölgede idare edeceklerdir

    ·         Müsabakalarda Mikasa MVA 200 top kullanılacaktır.

    ·         Takımlar müsabakalarının başlamasına 30 dakika kala sahada hazır bulunmaları gerekmektedir.

    ·         Top ile oynama esnasında yapılacak olan tüm file temasları file hatası olarak değerlendirilecektir. Oyun alanının dışında kalan filenin uzantısı ve direkler hariç

    ·         Servis tek elle ve top elden çıkacak şekilde kullanılmalıdır.

    ·         Takım antrenörleri oyuncu değişikliği için yardımcı hakemden izin almadan oyun durduğu sırada değişecek oyuncu veya oyuncular oyuncu değiştirme bölgesine değişeceği oyuncunun tabelası ile gelerek masa hakemleri tarafından gerekli değişiklikler yapılacaktır.

    ·         Takımların tek tip forma giymeleri ve formaların hem önünde hem de arkasında numara olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.

    ·         Forma numaraları 1-20 arasında olmasına dikkat edilmelidir.

    ·         Takım kaptanları formalarının önündeki numaralarının altına 2x8 cm boyunda bir bant takması gerekmektedir.

    ·         Müsabakalar sırasında oyuncular kendilerine ve diğer oyunculara zarar verecek yüzük, takı vb malzemeler takmaması gerekmektedir.

    ·         Gözlükle oynayacak oyuncuların tüm sorumlulukları kendilerine aittir.

    ·         Müsabakaya katılan tüm takım mensupları oyun kuralları hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

     

    Anahtar Kelimeler: Kurumlar, Arası, Voleybol, Dostluk, Turnuvası’nda

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