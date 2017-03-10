Haber: Aysun Beykoz

Abdullah Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Abdullah Bora Özkara, 4.hakemliği ise Serkan Ergün yapacak. Ligde 24.haftada oynanacak olan maçların hakemleri şöyle:

11 Mart Cumartesi

13.00: Samsunspor-G.Antep BŞB: Özgür Yankaya

16.00: Denizlispor-Boluspor: Abdullah Yılmaz

18.30: E.Y.Malatyaspor-Ş.Urfaspor: Serkan Tokat

12 Mart Pazar

13.00: Bandırmaspor-Elazığspor: Caner Ak

14.00: Giresunspor-Eskişehirspor: Ümit Öztürk

16.00: M.İdmanyurdu-Altınorduspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30: A.Demirspor-Manisaspor: Özgüç Türkalp

13 Mart Pazartesi

18.30: Sivasspor-Balıkesirspor: Süleyman Abay