Haber: Aysun Beykoz
Abdullah Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Abdullah Bora Özkara, 4.hakemliği ise Serkan Ergün yapacak. Ligde 24.haftada oynanacak olan maçların hakemleri şöyle:
11 Mart Cumartesi
13.00: Samsunspor-G.Antep BŞB: Özgür Yankaya
16.00: Denizlispor-Boluspor: Abdullah Yılmaz
18.30: E.Y.Malatyaspor-Ş.Urfaspor: Serkan Tokat
12 Mart Pazar
13.00: Bandırmaspor-Elazığspor: Caner Ak
14.00: Giresunspor-Eskişehirspor: Ümit Öztürk
16.00: M.İdmanyurdu-Altınorduspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30: A.Demirspor-Manisaspor: Özgüç Türkalp
13 Mart Pazartesi
18.30: Sivasspor-Balıkesirspor: Süleyman Abay
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!