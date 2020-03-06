Düdük Ahmet Aydın’da

Haber: Aysun Beykoz

Aydın’ın yardımcılılarını Hakan Adlı (1. Yardımcı Hakem) ve Arzu Görgün (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Sinem Çetin olacak. Ligde 21.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

8 Mart Pazar

14.00: Keçiören Bağlum-Bartınspor: Yusuf Can Teker

14.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-Çubukspor: Batuhan Kolak

14.00: Beyköy Belediye-Devrek Belediyespor: Arda Terzi

14.00: Ankara TKİ-Haymana Belediyespor: Adem Bozkurt

14.00: Kdz.Ereğli Belediye-Göynük Belediyespor: Ahmet Aydın

14.00: Anadolu Üniversitesi-Yunusemrespor: Seyfettin Alper Yılmaz