Düdük Alper Çetin’de

Haber: Esra Perçin
Çetin’in yardımcılıklarını Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem) ve Baran Eraslan(2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Alper Oran. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 6. hafta maçlarında şu hakemler görev alacak:
28 Eylül Cumartesi
14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Boluspor-İstanbulspor: Alper Çetin
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Adanaspor-Altay: Sarper Barış Saka
29 Eylül Pazar
14.00 Hatayspor-Eskişehirspor: Onur Özütoprak
16.30 Balıkesirspor-Giresunspor: Emre Malok
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: Turgut Doman
19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Yiğit Arslan
30 Eylül Pazartesi
19.00 Altınordu-Adana Demirspor: Mert Güzenge