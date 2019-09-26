Düdük Alper Çetin’de

Haber: Esra Perçin

Çetin’in yardımcılıklarını Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem) ve Baran Eraslan(2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Alper Oran. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 6. hafta maçlarında şu hakemler görev alacak:

28 Eylül Cumartesi

14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

16.30 Boluspor-İstanbulspor: Alper Çetin

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Adanaspor-Altay: Sarper Barış Saka

29 Eylül Pazar

14.00 Hatayspor-Eskişehirspor: Onur Özütoprak

16.30 Balıkesirspor-Giresunspor: Emre Malok

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: Turgut Doman

19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Yiğit Arslan

30 Eylül Pazartesi

19.00 Altınordu-Adana Demirspor: Mert Güzenge